Actrice en 'dochter van' Josephine Chaplin (74) overleden

Chaplin maakte in 1952 haar debuut in Limelight, een film geschreven, geproduceerd en geregisseerd door haar vader Charlie, die er ook de hoofdrol in speelde. De jonge Chaplin speelde het kind in de openingsscène van de film. Samen met haar zussen Geraldine en Victoria was Josephine ook te zien in A countess from Hong Kong, de laatste film van haar vader uit 1967.

Josephine Chaplin speelde los van haar vader in een tiental films, waaronder The canterbury tales (1972) van regisseur Pier Paolo Pasalini en Nuits Rouges (1974) van Georges Franju.

De actrice was een van de acht kinderen uit het huwelijk tussen de in 1977 overleden wereldberoemde filmmaker en O'Neill, zijn vierde vrouw. Josephine was drie keer getrouwd en kreeg drie kinderen.