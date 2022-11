’Barbarian’ speelt gedurfd spel met horrorclichés

Eigenlijk is hij komiek, onder meer bekend van de satirische tv-serie The whitest kids u’ know. Maar voor zijn debuut als speelfilmregisseur ruilt Zach Cregger de lach in voor de schrik. Met goede vriend Jordan Peele (Get out, Nope) als adviseur, trakteert hij ons in de week van Halloween op de horrorverrassing Barbarian.

Op de avond voor een sollicitatiegesprek arriveert documentaire-researcher Tess Marshall in een vervallen buitenwijk van regenachtig Detroit. Dan blijkt de Airbnb die ze heeft geboekt ook te zijn verhuurd aan de excentrieke, maar aardige Keith. Ze besluiten de woning voor de nacht te delen. Maar als Tess in de kelder een nieuwe wc-rol wil pakken, ontdekt ze een geheime doorgang. En een tunnel. En een trap. En een kerker...

Nu heeft het horrorgenre ons geleerd dat je dergelijke onheilspellende ruimtes maar beter niet (alleen) kunt betreden. Maar toch gaat Tess in haar eentje op onderzoek uit. En hier stopt uw recensent met verder vertellen. Want Barbarian werkt het best met zo min mogelijk voorkennis.

Laten we het erop houden dat nieuwkomer Cregger een interessant en gedurfd spel speelt met locatie, tijd, genreclichés en schokeffecten. Waarna alle eindjes worden samengeknoopt in een groteske finale vol ’blood and gore’. In Amerika werd het onvoorspelbare Barbarian al uitgeroepen tot dé horrorsensatie van 2022. Dat gaat wat ver. Maar dat Cregger een fijne nagelbijter vol verrassende wendingen én humor voorschotelt, zoveel is zeker.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)