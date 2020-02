Miley Cyrus headliner benefietconcert Australië

Het concert wordt op 13 maart in Melbourne gehouden, een dag voor de Formule 1-race in dezelfde stad.

De opbrengst van de benefietshow gaat naar The WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund en The Foundation for Rural and Regional Renewal. Die organisaties zullen het geld gebruiken om de natuur in de getroffen gebieden te herstellen en bewoners te helpen met het opnieuw bouwen van hun verloren gegane huizen.

Vanaf dinsdag zijn er kaarten te koop voor het concert.