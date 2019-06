Tweede seizoen Undercover in het voorjaar

Of de serie wederom eerst op de Belgische televisie wordt uitgezonden en later via de streamingsdienst te zien is, is niet duidelijk, de Vlaamse producent was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Wel is bekend dat de tweede reeks er anders uit gaat zien dan de eerste. Dit keer gaat het verhaal niet over de xtc-handel maar over illegale wapenhandel. Wel keren Anna Drijver, Tom Waes en Frank Lammers terug. Het tweede seizoen beslaat, net als het eerste, tien afleveringen.

Undercover was dit jaar vanaf eind februari te zien op de Vlaamse zender Eén, een paar maanden later ging de serie wereldwijd in première op Netflix.