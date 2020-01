Gordon hoopt ’eindelijk’ bij te dragen aan succes SBS6

„Ik vind dat het heel goed gaat bij Talpa”, zegt Gordon in gesprek met BuzzE. „Ik hoop dat ik nu eindelijk mijn steentje kan bijdragen. Ik heb het afgelopen jaar niet echt programma’s gehad waar ik echt lekker uit de verf kwam maar ik heb deze wel met heel veel plezier gedaan”, aldus de presentator.

Gordon snapt niet zo goed dat shows als Superkids en DanceSing niet scoorden. In beide programma’s zat hij in de jury. „Alle twee waren echt super om te doen maar ik denk dat dit de opstart is geweest naar mijn triomftocht, hoop ik”, lacht hij.

100 Jaar Jong, waarin Gordon in het leven duikt van een aantal honderdjarigen, wordt uitgezonden op de avond waarop Chateau Meiland de afgelopen maanden meer dan een miljoen kijkers wist te boeien. Op zo veel kijkers rekent Gordon in eerste instantie niet. „Ik hoop op minimaal 750.000 kijkers. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. En dat het daarna nog gaat stijgen.”