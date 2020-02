Gouden Plaat voor Gerard Joling en Tino Martin

De twee zangers ontmoetten elkaar vrijdag om te vieren dat ze een gouden plaat in de wacht hebben gesleept.

De single is al een langere tijd geleden gelanceerd. In 2017 doken Gerard en Tino met elkaar de studio in om de plaat in te zingen. ,,Ik heb in mijn carrière veel gedaan, maar dit heeft wel heel bijzonder uitgepakt. Onze stemmen kleuren zo mooi”, vertelde Gerard destijds aan De Telegraaf. „Het lijkt wel of het zo moest zijn dat we bij elkaar zijn gekomen. Het hele totaalplaatje, dat klopt gewoon.”