Pukkelpop vestigt wereldrecord met grootste lasershow wereldwijd

Op de pre-party vond na de optredens van verschillende artiesten in de Boiler Room-tent een officiële wereldrecordpoging plaats. Het vorige Guinness World Record werd in 2017 in het Las Vegas Convention Center gevestigd met 314 lasers.

Het is overigens niet het enige record dat op de 34e editie van het festival, dat vrijdag officieel is begonnen en tot en met zondag duurt, werd gescoord. Ook de openingsavond werd met 45.000 bezoekers nooit eerder zo goed bezocht.