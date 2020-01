Verlichte Grunberg

In Bezette gebiedengrijpt Arnon Grunberg terug op bekend materiaal. Het leven van Otto Kadoke, de ’grensoverschrijdende psychiater’ uit Moedervlekken, krijgt een vervolg. Opvallend is de gelaagdheid in dit nieuwe boek. Niets verhullende maatschappijkritiek, historische duiding, politieke en sociale actualiteit, inzicht in diep menselijke kwesties: ze zijn op een voor Grunberg opvallend positieve manier vernuftig aaneengesmeed.