Bill Murray grijze charmeur

Geen wonder dat de acteur stond te trappelen om opnieuw met schrijver-regisseur Sofia Coppola te werken. Zij buit zijn charme in On the rocks lang uit.

Murray geeft in Coppola’s nieuwe film gestalte aan een bon vivant op leeftijd, die flirt met iedere vrouw. Als dochter Laura (Rashida Jones) haar twijfels over de huwelijkse trouw van haar echtgenoot Dean (Marlon Wayons) met hem deelt, is vader Felix de eerste om olie op het vuur te gooien. Want leer hem zulke kerels kennen…

Sofia Coppola peurt vakkundig humor uit ongemakkelijke stiltes, uit de onzekerheid van Laura en uit de gladde praatjes van Murrays zilvervos: grijzend, maar nog altijd vol streken. Zonder meer amusant, al ontbreekt de warmte uit hun eerdere samenwerking.

Zo spreekt Laura haar vader aan op zijn onvolwassenheid, nadat zij zich eerst door hem heeft laten meeslepen op een spionagemissie om haar wederhelft te betrappen. ,,Vroeger kon je nog lol met jou hebben”, bijt Felix haar vervolgens toe in dit komische drama. Lief is anders.

✭✭✭