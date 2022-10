’Black Adam’ sloopt iedereen, ook de kijker

Wat: actie, fantasy, science fiction

Regie: Jaume Collet-Serra

Met: Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Marwan Kenzari

Aan de hoofdrolspeler ligt het niet. Al sinds 2006 is Black Adam het passieproject van superster Dwayne Johnson die met zijn charisma en fysiek geboren lijkt voor zijn rol. Hij speelt Teth Adam, een oeroude vliegende tovenaar die in de moderne wereld weer tot leven wordt gewekt. Daar ziet hij dat de Arabische stad Kahndaq zucht onder het militaire regime van de Intergang. Als Adam op meedogenloze wijze ingrijpt, krijgt hij de Justice Society achter zich aan: een superheldenteam dat streeft naar ‘mondiale stabiliteit’. Maar Teth Adam, die buigt voor niemand...

Veldslag

Het is regisseur Jaume Collet-Serra (Jungle cruise, The shallows) die de kijker vervolgens een oorverdovende, maar weinig innovatieve veldslag voorschotelt. Op de klanken van Paint it black van de Rolling Stones zien we hoe alle helden en schurken voor de zoveelste keer met vuurballen, laserstralen en bliksemschichten een uitputtende orgie van geweld en destructie ontketenen. Onder hen ook onze eigen Marwan Kenzari die we terugzien als Ishmaël, een doortrapte agent van het Intergang-regime.

Nieuwe krachtpatsers

De genreliefhebbers zal het niet deren. Zij zullen zich verkneukelen aan de introductie van nieuwe krachtpatsers als Hawkman, Cyclone, Atom Smasher en Doctor Fate in wie we oud 007-acteur Pierce Brosnan herkennen. Hun entree geeft nog een beetje sjeu aan het universum van Black Adam, de sloopkogel met megakrachten die voorbestemd is de nieuwe aartsvijand van Superman te worden.

✭✭✩ (tweeënhalf uit vijf)