Oud-voetballer Peter Crouch dirigeert koor voor voetbalkerstplaat

De plaat heet Crouchy Conducts The Classics. Er staan acht korte tracks op het album die luisteren naar titels als VAR my lord, Super Jackie Grealish en We love you England. Het slotnummer is The twelve days of football, een voetbalversie van het traditionele Britse kerstlied The Twelve Days Of Christmas.

De totale opbrengst van de plaat gaat naar Stonewall, een goed doel dat onderdrukte groepen in Qatar financieel wil steunen.

Voor de plaat werkt de Engelse oud-international samen met operazanger Paul Potts. Hij werd in 2007 beroemd in Groot-Brittannië na het winnen van Britain’s got talent. Om zijn taak als dirigent tot een goed einde te brengen kreeg Crouch een training van de bekende dirigent James Radford. Het koor dat meewerkt aan het album draagt de naam van het gokbedrijf Paddy Power. Het concern heeft als sponsor van het album alvast 25.000 pond (zo’n 28.000 euro) gedoneerd.