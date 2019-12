Roy Donders: ’Ik had vorig jaar echt een kutjaar’

„Ik had vorig jaar echt een kutjaar. Dus ik heb alles wat er dit jaar gebeurde eigenlijk extra omarmd”, vertelt Roy, die zich onder meer in de kijker speelde door zijn deelnames aan Expeditie Robinson en Dancing on Ice, aan BuzzE. „Ik heb ook veel meer genoten dan voorgaande jaren.”

2019 kan nog net niet tippen aan Roys topjaar 2013, toen hij voor het eerst op tv verscheen met een realityserie. „Alleen daar heb ik toen niet zo van genoten omdat ik toen in een soort van sneltrein zat en eigenlijk meer bezig was met overal op tijd zijn dan daadwerkelijk genieten van de dingen je op dat moment doet”, kijkt Roy terug. „Nu probeer ik veel meer te genieten van de dingen die ik doe en de plekken waar ik ben.”

Roy probeert dan ook het goede gevoel van 2019 vast te houden voor 2020. „Ik geloof heel erg in dubbele cijfers. Wie weet wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren”, zegt hij. De ’stylist van het zuiden’ heeft in ieder geval al enkele dingen in de planning. „Maar dat is nog geheim”, lacht Roy. „Maar we blijven zeker doorknallen. Ik hoop nog veel meer leuke dingen te doen.”