Tori Spelling voor de rechter gesleept

Denny O’Neil Jr, Jake P. Hall en Charles W. Malcolm eisen 60 miljoen dollar van Tori en haar echtgenoot Dean McDermott, meldt The Hollywood Reporter.

De drie heren bedachten in 2007 Wedding Rescue waarin Tori en Dean een rol zouden spelen als weddingplanners. De hele show ging uiteindelijk niet door omdat er geen zender bereid was het programma uit te zenden. Tori en Dean kwamen vier jaar later met hun eigen televisieprogramma sTORIbook Weddings dat dezelfde strekking heeft als het eerder bedachte format.