Geen dates voor Harper Beckham

David Beckham (38) vertelt tegen The Sun dat zowel hij als zijn vrouw Victoria hun dochtertje meer beschermen dan ze destijds bij hun zoons deden. "Het hebben van een dochter is anders. Ik zeg niet dat ik meer van mijn dochter hou, maar de jongens zijn zelfstandig." Dat hij misschien iets té beschermend is, blijkt uit David´s antwoord op de vraag wanneer Harper mag gaan daten. "Niet. Absoluut niet. Ze gaat niet naar buiten. Ze wordt als Raponsje, hoog in de toren."

