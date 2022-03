’Neven’: slachtoffer van vergis-aanslag

Binnenland

Vrouw zwaargewond door steekpartij in Brabantse Best

Een 54-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt door een steekpartij in een woning aan het Wilhelminaplein in het Brabantse Best. Ze is volgens de politie in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden. Agenten hebben hem met getrok...