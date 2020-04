Platenkastgoud: Burt Bacharach plus Elvis Costello

De samenwerking tussen Burt Bacharach en Elvis Costello uit 1998 dus. Ook toen al twee musici die niets meer te bewijzen hadden. De Amerikaanse Bacharach, 91 is hij inmiddels, schreef in de jaren 50 en 60 al nummers als Walk on by voor Dionne Warwick en Say a little prayer voor Aretha Franklin en staat te boek als een der laatste grote evergreen-componisten.

De in Londen geboren Costello bleek eind jaren 70 een buitengewoon slim alternatief voor onder meer de toen in Engeland heersende punk. De Brit was groot liefhebber van Bacharach. Niet alleen coverde hij al nummers van hem zoals I just don’t know what to do with myself en I’ll never fall in love again, hij had zelfs diens stijl al eens proberen te imiteren met Losing you, wat hij schreef voor Dusty Springfield.

Grace of my heart

Halverwege de jaren 90 slaan de twee de handen voor het eerst ineen, zij het niet letterlijk. Ze worden gevraagd een nummer voor de film Grace of my heart te schrijven. Het resultaat komt tot stand via de telefoon en de fax, met Costello in Ierland aan de ene en Bacharach in Los Angeles aan de andere kant. God give me strength wordt enkele dagen later zo verbluffend bevonden dat het volgens Costello dom geweest was het bij dit ene lied te laten.

Wat Painted from memory, de enige plaat die dit duo ooit samen maken zal, zo bijzonder maakt? Wat ons betreft twee dingen. Op de eerste plaats zit er alles in deze muziek die respectievelijk Bacharach en Costello zo goed maakt. De bijzondere akkoorden van de eerste, de originele, scherpe teksten van de tweede. Terwijl het niet zo is dat Bacharach die akkoorden in zijn eentje schreef of Costello puur de teksten.

Bitterzoet

Maar bovenal is het de betoverende, orkestrale muziek zelf die na al die jaren nog steeds naar adem doet happen. Het is de warmte van de strijkers, de blazers, de percussie. Het is het filmische karakter van neoklassiekers als This house is empty now, Toledo en I still have that other girl. Het is bitterzoete instant-nostalgie van een soort dat in 1998 al amper meer gemaakt werd en inmiddels echt al bijna helemaal niet meer.

Toch wat in de put over het verbod op concerten, festivals en andere evenementen tot 1 september? Laat u troosten door Painted from memory. Daar is deze plaat voor.