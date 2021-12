Billie Eilish alweer bezig met nieuw album

„We zijn heel enthousiast om eraan te beginnen”, aldus Finneas, die al jaren muziek maakt met zijn zusje en ook haar eerdere albums produceerde. „Ik heb er echt zin in. Ik denk dat we veel te zeggen hebben.”

De producent sluit niet uit dat het nieuwe album af is wanneer Billie in februari aan haar arenatour begint. Maar volgens Finneas betekent dat niet dat fans ook nieuwe nummers zullen horen tijdens de concerten. „Deze tour gaat om het laatste album”, waarmee Finneas verwijst naar het tweede album van de zangeres, Happier Than Ever. „We hebben op wat festivals gespeeld maar we hebben nog geen soloshows gedaan, dus we hebben zin om Happier Than Ever te spelen.”

De tweede plaat van Billie Eilish werd onlangs genomineerd voor zeven Grammy’s, waaronder Album of the Year, Song of the Year en Record of the Year.