Bedenker The White Lotus droomt van meer seizoenen: ’Elk continent aandoen’

Het eerste seizoen speelde zich af in Hawaï, daarna volgde Sicilië en de opnames van de aankomende derde reeks zijn in Thailand. „Mijn droom is dat we elk continent aandoen”, zei White. „We moeten wel naar Australië komen als we doorgaan.”

Het lijkt hem heel leuk. „Je hebt hier heel veel talent en de schoonheid hier is onbetwistbaar, dus het voelt alsof het aan alle eisen voldoet.”

In de serie worden de gasten en medewerkers van de fictieve resortketen The White Lotus gevolgd. Wanneer het derde seizoen uitkomt, is nog niet bekend.