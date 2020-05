Carrièreswitch voor zangeres Sinéad O’Connor

Sinéad koestert al langer de wens om als begeleider in een hospice te werken. Ze zou zich graag willen inzetten voor mensen die geen familie hebben of om een andere reden alleen zijn.

Door de coronacrisis is de zangeres gaan nadenken over wat ze met haar leven wil, vertelde ze. Ook zei ze dat ze het jammer vond dat ze niet eerder aan de opleiding was begonnen. Dat was eigenlijk wel de bedoeling. „Ik had nu aan de slag kunnen zijn om mensen te helpen. Ik zou dat heel graag hebben willen doen.”

Het zal overigens nog een hele klus worden om het diploma te halen, beseft de zangeres. „Ik ben niet zo heel veel naar school geweest”, vertelde ze. „Ik heb ooit examen moeten doen, en ik zakte voor alles, behalve voor de kunstvakken.” Sinéad zei daarna dat ze alles op alles zal zetten om te slagen. „Ik ga net zo lang door tot ik mijn diploma heb.”