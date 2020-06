EO stopt na tien jaar met The Passion

Het was geen gemakkelijke beslissing om af te zien van de verdere coproductie. „Hetzelfde lef dat nodig was om met The Passion te starten, hebben we nu ook ingezet om een van onze dierbare programma’s op het hoogtepunt los te laten. Maar alleen hierdoor creëren we ruimte voor iets nieuws. We kijken nieuwsgierig vooruit naar wat deze stap ons gaat brengen. Wij bedanken alle betrokken partijen voor de betekenisvolle samenwerking”, aldus Arjan Lock, directeur EO.

Dat de EO niet langer betrokken zal zijn bij The Passion, betekent niet het einde van het muzikale evenement. Jacco Doornbos, producent van Mediawater, is de omroep dankbaar voor de samenwerking maar bevestigt dat het volgend jaar weer wordt georganiseerd. „Wij zien er naar uit om met andere partners ook in 2021 een impactvolle en actuele Passion te maken.”

De jaarlijkse vertelling op Witte Donderdag zou dit jaar plaatsvinden in Roermond, maar kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In plaats daarvan werd door EO, KRO-NCRV en producent Mediawater een livevertelling uitgezonden, die werd afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.