Adam Levine heeft trouwplannen

"Ik ben fan van het huwelijk", zegt hij in een interview met Oprah's Next Chapter. "Maar ik voel absoluut geen druk. Ik heb geen haast. Als de tijd rijp is, dan ga ik er voor en zal ik er ook van genieten."

Adam voelt sinds mei vlinders voor het 21-jarige model Nina Agdal, die regelmatig halfnaakt te zien is in het tijdschrift Sport Illustrated. Het lukt de zanger keer op keer een lingeriemodel aan de haak te slaan. Hij had vorig jaar nog een relatie met Victoria's Secret-model Behati Prinsloo en daarvoor met haar collega Anne Vyalitsyna. Maar volgens insiders voelt Adam zich met de jeugdige Nina beter dan ooit.