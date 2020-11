Floortje Dessing: ’Bewuster leven is goed voor je’

In het nieuwe seizoen gaat Floortje opnieuw op zoek naar optimistische en inspirerende verhalen van mensen die gekozen hebben voor een leven waarin zelfredzaamheid, duurzaamheid en de natuur centraal staan. Zij verschillen niet heel veel met de mensen die ze eerder voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld bezocht.

„Er zijn heel veel overeenkomsten. Of je nu met je gezin op een berg in Ecuador of op de steppe in Mongolië woont: deze mensen willen zich niet laten leven en geven heel bewust dingen op”, zegt Floortje. Ze maakt daarbij wel de kanttekening dat het in Nederland moeilijker is om heel autonoom te leven.

Verdomd relaxed

„Nederland is een klein land en je wordt omgeven door invloeden van de westerse samenleving. Als je in een huisje in het bos woont komt er altijd wel een boswachter langs of wandelaars en fietsers. Maar de kern is wel hetzelfde: ze trekken hun eigen plan en laten zich niet gek maken.”

Floortje blijft dat fascinerend vinden. „Met zijn allen leven we op te grote voet, dat weten we allemaal. Ik ben net zo schuldig”, zegt ze. „Ik weet niet of hun levensstijl beter is dan de onze, maar we kunnen er wel van leren. Bewuster leven is goed voor je. Dat weet ik na het zien van al die mensen. Ik vind dat ze er verdomd relaxed uitzien.”

De tweede reeks van Floortje blijft hier begint vrijdagavond.