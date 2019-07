Arnhem wil vrijheid vieren met songfestival

Burgemeester Ahmed Marcouch kwam met zijn delegatie met de bus naar Hilversum. De Arnhemmers stonden een tijdje vast in het verkeer, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. De stad heeft er een muzikale overhandiging van gemaakt: Lain Barbier zong het lied Arcade van Duncan Laurence en vervolgens overhandigde de burgemeester het bidbook.

Met het bidbook is iets bijzonders aan de hand; het boek is bekleed met stof, dezelfde stof waarvan de kleding is gemaakt die Duncan Laurence droeg tijdens de songfestivalfinale in Tel Aviv.

Bevrijdingsfestival

Arnhem wil het songfestival combineren met 75 jaar bevrijdingsfestival, zegt de burgemeester. „We willen samen met Europa de vrijheid vieren. Nu gewoon met een battle van liedjes.”

Naast Arnhem hebben ook Maastricht, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht oren naar het organiseren van het internationale muziekevenement, dat jaar na jaar door honderden miljoenen mensen wordt gevolgd. Welke stad het wordt, wordt volgende maand bekendgemaakt.