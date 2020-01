André en Bridget tekenen voor het leven

André is momenteel druk met de opnames van zijn nieuwe SBS6-programma Getekend voor het leven. Op Instagram deelt de zanger een video hoe zijn mascara wordt bijgewerkt in de visagie en schrijft de naam van het programma in het bijschrift. Daar weet Bridget meteen een liefdevolle reactie bij te verzinnen. „Ik heb ook getekend voor het leven”, schrijft ze.

Aan het begin van dit jaar hebben André en Bridget in Rome hun liefde bezegeld met gouden kettinkjes.