Miss België toont gehavend gelaat na ernstig auto-ongeluk

Chayenne Van Aarle was afgelopen dinsdag op weg naar Antwerpen toen ze een vrachtwagen ramde die op dat moment in wilde voegen op snelweg E17. Haar voertuig kwam grotendeels onder de oplegger te liggen en de hulpdiensten hadden meer dan een half uur nodig om Chayenne uit het wrak te krijgen.

Hoofdwond

Chayenne werd direct naar het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen gebracht waar naast een fikse wonden aan hoofd en gelaat ook interne bloedingen en gekneusde longen werden geconstateerd. Daarnaast had ze veel snijwonden opgelopen door het glas van de autoruit. Doktoren moesten diverse scherven uit haar hals halen.

Drie dagen na het ongeluk ligt Van Aarle nog in het ziekenhuis om aan te sterken. Ze is goed aanspreekbaar en schroomt er niet voor om op Instagram te laten zien hoe ze er aan toe is. Op een filmpje en enkele selfies is haar gehavende gelaat te zien. Ook heeft ze een inspirerende boodschap voor haar volgers waarin ze het belang benadrukt van fysieke én mentale gezondheid.

Tekst gaat verder onder de post.

Miss België

Het ongeval is een droevig einde van haar tijd als Miss België. Aankomend weekend vindt de verkiezing van haar opvolgster plaats en Van Aarle zou een centrale rol spelen bij het evenement. De organisatie laat weten dat de verkiezing doorgaat en dat ze mogelijk op afstand een bijdrage kan leveren.

De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Van Aarle ontkent dat ze op het moment van de crash was afgeleid door haar telefoon. Wel wijst het ontbreken van remsporen op het wegdek erop dat ze geen kans zag de botsing te voorkomen.