Prins Charles steunt kleine hulpprojecten

In totaal heeft de prins van Wales meer dan 120.000 pond toegekend aan 62 projecten door het hele land. Onder de gesteunde projecten zitten onder meer lokale winkels en voedselbanken, boerderijen en voedselbezorgdiensten.

Charles heeft The Prince’s Countryside Fund in 2010 opgericht om boerenbedrijven te steunen en de levenskwaliteit op het platteland te verbeteren. Het verlenen van subsidies is een van de belangrijkste bezigheden van de stichting. Sinds de oprichting heeft de stichting al meer dan 10 miljoen pond toegekend aan lokale organisaties.