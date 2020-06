André Hazes: nieuwe clip stukje levensverhaal van mij en Monique

De zanger voelde dat de clip ’iets bijzonders’ ging worden. „Het is een stukje levensverhaal van mij en Monique van de afgelopen tijd”, vertelt André aan BuzzE. „Al het extreme en euforische en alles daartussenin komt voorbij.”

De video komt dan ook op een goed moment, vindt hij. „We hebben genoeg shit meegemaakt, het geeft echt de wanhoop aan. Het was echt letterlijk een afsluiter, ik vond het tijd voor iets anders.” De 26-jarige zanger is „opgelucht” met het maken van de video. „Er valt echt een last van m’n schouders af zo. Hopelijk begrijpen mensen mij ook beter nu.”

De clip moet volgens André een toevoeging worden op het nummer zelf. Clips moeten een verhaal sterker maken en dat is bij Een Doodgewone Man volgens de zanger goed gelukt. Het smaakt dan ook naar meer. „Ik wil ook echt vaker dit soort clips met een verhaal gaan maken.”