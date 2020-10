Miley Cyrus komt eind november met nieuw album

De zangeres onthult dat ze al meer dan twee jaar geleden is begonnen met het album. Maar net op het moment dat ze dacht klaar te zijn, raakte ze veel van de muziek waar ze aan werkte kwijt toen haar huis in 2018 afbrandde.

„Ik dacht dat ik alles eindelijk begreep. Niet alleen de muziek, maar mijn hele leven. Maar niet confronteert een ego als het leven zelf. Net toen ik dacht dat ik klaar was, was ik alles kwijt. Inclusief de relevantie van de muziek, want alles was veranderd”, laat ze weten.

Gelukkig voor de zangeres hadden de mensen met wie ze had samengewerkt nog wel het merendeel van de muziek die was opgegaan in de brand. Miley kijkt inmiddels een stuk positiever terug op de ingrijpende gebeurtenis. „Ik zie het nu zo dat de natuur mij een gunst verleende en voor mij vernietigde wat ik zelf niet los kon laten. Ik raakte mijn huis kwijt, maar in de as vond ik mijzelf.”

Eerder deze week werd nog bekend dat Miley werkt aan een coveralbum met nummers van Metallica.