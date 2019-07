’Le jeune Ahmed’ ’ ✭✭✭✩ (3,5)

Onder invloed van een extremistische imam (Othmane Moumen) moet de 13-jarige Ahmed razendsnel zijn geradicaliseerd. We leren ’m kennen in de nieuwe film van de Waalse gebroeders Dardenne. Opnieuw een sociaal-realistisch drama: de schijnbaar uit het leven gegrepen vorm die deze veelvuldig bekroonde cineasten zo goed past. Al is hun toon dit keer somberder dan ooit.

Ahmed bidt zich niet alleen suf, hij is zelfs bereid tot bloedige actie voor zijn geloof. Zo valt hij zijn lerares Ines (Myriem Akheddiou) aan en verwondt haar, omdat hij haar ziet als afvallige moslim. Dat levert hem detentie op in een jeugdinrichting.

Jean-Pierre en Luc Dardennes (La promesse, Rosetta, Le gamin au vélo) kiezen zoals gewoonlijk een humane insteek, die hen dit keer in Cannes de prijs voor de beste regie opleverde. Zij laten zien dat Ahmed een bevattelijke jongen is, die worstelt met de giftige overtuigingen die hem zijn opgedrongen. Z’n verwarring wordt nog groter als hij mag werken op een boerderij en daar aandacht krijgt van een leuke boerendochter.

Tegelijkertijd lijken de knagende twijfels de hoofdpersoon nog fanatieker te stemmen. Wat Le jeune Ahmed tot op het allerlaatste moment angstaanjagend maakt. Want is deze jonge moslim een wolf in schaapskleren? Of een dubbeltje op z’n kant? Prangende vragen die de Dardennes in hun indringende drama durven stellen, zonder direct het antwoord te verschaffen.