Premium Het beste van De Telegraaf

Publiek geeft daverend applaus voor volkomen nuchtere comeback Concert brengt André Hazes weer dichter bij Monique: ’Gaat ontzettend goed tussen ons’

Door Edwin Bredius m.m.v. Jordi Versteegden Kopieer naar clipboard

André Hazes: „Ik had zoveel zin in het optreden. Daar schrok ik wel van.” Ⓒ Ferry de Kok

Een comeback uit het boekje. In september 2021 stond André Hazes voor het laatst op de bühne. Afgelopen weekend was hij terug, bij Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome... en hoe! Al zong hij maar drie liedjes, de toon is weer gezet en het publiek was razend enthousiast. Onder hen zowel Dré’s moeder Rachel als ex-verloofde Monique, voor wie hij na afloop nog een bijzondere boodschap had.