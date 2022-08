Actrice Anne Heche vorige week gecremeerd

Op de begraafplaats liggen meerdere grote sterren begraven. Mede daardoor is Homer blij dat zijn moeder daar nu ook bij hoort. „We zijn ervan overtuigd dat mama de plek geweldig had gevonden. Het is mooi, sereen en ze voegt zich bij haar collega’s uit Hollywood.”

De actrice overleed aan verwondingen die ze opliep tijdens een auto-ongeluk op 5 augustus. Heche (53) reed met haar auto een huis binnen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze lag met ernstige hersenschade in coma en werd op 11 augustus wettelijk dood verklaard omdat ze hersendood was. Op 14 augustus werd de actrice van de beademing gehaald.