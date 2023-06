Premium Het beste van De Telegraaf

Een ster in theaters, maar ook op televisie Van beroemde naaktscène tot spraakmakende rol als koning: Willem Nijholt hield miljoenen aan buis gekluisterd

Door Ben Holthuis

Samen met Pleuni Touw in de televisieserie 'De stille kracht', die erg veel losmaakte in het land.

Willem Nijholt mag een icoon worden genoemd. Zijn start in de showbizz maakte hij als een flamboyant danser, die van nature ook het acteren onder zijn gelederen had. De jaren 70 en 80 vormden zijn glorietijd, waarin hij niet alleen schitterde in de Nederlandse theaters, maar ook op televisie een absolute ster was. Producenten vochten om Willem, die dan ook door het publiek op handen werd gedragen.