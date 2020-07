Bartho Braat: ik wil best terug in GTST

Braat ziet een terugkeer in Goede tijden, slechte tijden best zitten. „Ik wil best terug, zeker, dat zou ik heel erg leuk vinden”, vertelde de 69-jarige acteur in Goede tijden, zomer tijden.

Sinds zijn vertrek is Braat enkele keren voor een korte periode teruggekeerd in GTST om de rol van Sinterklaas te spelen.

Vorig jaar moest de acteur zijn jaarlijkse bezoekje aan de set noodgedwongen overslaan wegens darmproblemen.