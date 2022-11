Premium Het beste van De Telegraaf

Ex Elvis haalt uit: ’Priscilla Presley was er nooit voor hem’

Door Onze redactie

Elvis Presley en Linda Thompson Ⓒ Getty Images

De biopic over het leven van Elvis Presley werd op wat milde kritiek na volop bejubeld. Ook zijn familie was zwaar onder de indruk van hoe goed The King is neergezet. Maar over dat waarheidsgehalte wordt nu getwist. Linda Thompson, de vrouw met wie Elvis zijn laatste jaren doorbracht, stelt juist dat de film haar ex helemaal geen eer aan doet. Ook over de rol die Priscilla wordt toebedeeld, is ze op zijn zachtst gezegd niet te spreken...