Rapper Coolio postuum te horen in reboot Futurama

De Amerikaanse rapper werd gevraagd om terug te komen voor de reboot, die volgend jaar uitkomt. „Coolio was een van mijn favoriete gasten”, zegt Cohen. „Hij was altijd opgewekt en genoot er oprecht van om de stem van zijn personage Kwanzaa-bot op te nemen.”

De aflevering met Coolio zal aan hem worden opgedragen. Tijdens de aftiteling is ook een rap van hem te horen om de rapper „het best mogelijke afscheid” te geven.

Hulu

Het nieuwe seizoen van Futurama verschijnt volgend jaar op streamingdienst Hulu. De serie was oorspronkelijk van 1999 tot en met 2003 te zien bij FOX. In 2008 kreeg de show al een vervolg bij Comedy Central. Op die zender waren in totaal twee seizoenen te zien.

Futurama gaat over pizzabezorger Philip Fry die zich in 1999 laat invriezen en duizend jaar later wakker wordt en een nieuw leven begint. Futurama is bedacht door Matt Groening, ook de bedenker van The Simpsons.