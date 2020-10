Justin Bieber vond nieuw nummer over moeilijke jeugd zwaar om op te nemen

„Om eerlijk te zijn was het best lastig om naar het nummer te luisteren als je beseft hoe moeilijk het was om door een paar van deze hoofdstukken (in mijn leven, red.) te gaan”, schrijft de 26-jarige Canadees. „Ik ging de studio in en zong me erdoorheen, wat niet makkelijk was.”

De zanger besefte echter wel dat hij het niet voor zichzelf moest doen. „Ik begon in te zien hoe belangrijk het was om dit verhaal te vertellen. Ik realiseerde me dat we ons allemaal wel eens alleen voelen. In mijn plaats geloof ik dat het krachtig is om kwetsbaarheid te tonen en daarom geloof ik dat dit nummer zo sterk is.”