Sophie Turner klaar met Bottle Cap Challenge

In een filmpje op haar Instastories maakt Sophie in eerste instantie aanstalten om aan de challenge deel te nemen. Ze doet alsof ze haar beste martial-arts-moves in de strijd gooit, maar pakt vervolgens het flesje rode wijn demonstratief op, draait de dop eraf en neemt een flinke slok. „Stop dit. Nu!”, zegt ze in de camera. Bij het filmpje heeft ze ’and that’s the tea’, geschreven om haar boodschap extra kracht bij te zetten. Die Britse uitdrukking betekent zoveel als ’en dat was het laatste nieuws’.

Meerdere beroemdheden hebben zich gewaagd aan de Bottle Cap Challenge. Zo heeft Mariah Carey haar dopje eraf gezóngen, reed Hailey Bieber op een grasmaaier terwijl ze het dopje er met haar voet af schopte en gebruikte Steve-O van Jackass zijn edele delen om zijn flessendopje eraf te halen.