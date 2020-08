Harry en Meghan kochten huis van ’moordmachine’

Ⓒ ANP/HH

Prins Harry en Meghan kunnen hun geluk niet op nu ze hun handtekening hebben gezet onder het koopcontract van een prachtige villa in de Californische kustplaats Santa Barbara. Maar Jennifer Sulkess, een vrouw die momenteel in een rechtszaak verwikkeld zit met de vorige eigenaar van de villa, Sergey Grishin, is van mening dat de Sussexes het huis nooit hadden mogen kopen. De villa kent een geschiedenis van geweld en de voormalige eigenaar wordt ervan beschuldigd zijn ex te willen vermoorden.