’Scheiding komt niet voor in aanstaande boek Britney Spears’

Vorige week werd bekend dat de zangeres en het model de scheiding hadden aangevraagd na een huwelijk van iets langer dan een jaar. Dat nieuws kwam echter te laat om nog in het boek te verwerken. Volgens TMZ gaf Spears twee weken geleden al haar akkoord, wat betekent dat ze sindsdien niks meer aan mocht passen aan The Woman in Me.

Sinds het nieuws over de scheiding van Spears en Asghari bekend werd, zou de voorverkoop van het boek volgens TMZ alleen maar zijn toegenomen. Het model wordt in het boek wel genoemd, maar de memoires gaan toch vooral over de jeugd en de carrière van de popster. Het boek komt op 24 oktober uit.