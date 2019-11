Brainpower brengt nieuw album op cassette uit

De nieuwe single is de openingstrack van The best of Brainpower. Het wordt een album dat alleen op cassette zal verschijnen. Daarvoor werkte de rapper samen met beeldend kunstenaar HippeShit013.

Brainpower brengt zijn album op cassette uit als eerbetoon aan zijn allereerste release, die twintig jaar geleden als eerste op cassette verscheen. „Als je The best of Brainpower: 1999-2019 aanschaft, kom ik hem zelf met HippeShit013 bij je thuis afleveren.”