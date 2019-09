Kristen Stewart liep rol mis om seksuele geaardheid

Stewart vertelt in gesprek met Harper’s Bazaar dat zij een grote rol zou krijgen in een Marvel-film. Er was echter één voorwaarden aan die rol verbonden: „Ze zeiden me dat ik mezelf een plezier moest doen en niet meer hand in hand moest lopen met mijn vriendin en ik dan die rol zou krijgen”, vertelt ze. „Ik wil niet werken met dat soort mensen”, zegt ze stellig.

„Ik heb een ouderwetse mentaliteit meegekregen die inhoudt dat je carrière, succes en productiviteit gekoppeld zijn aan je privéleven. Er zijn mensen in de wereld die het niets vinden dat ik met vrouwen date, dat ik mij niet identificeer als lesbienne, maar ook niet als hetero. Ik denk dat we eindelijk op een punt zijn gekomen waarop we allemaal niet precies weten waar we op vallen. En dat is iets heel moois.”