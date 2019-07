Rapper Tay-K riskeert celstraf van 99 jaar

Tay-K, die werd geboren als Taymor McIntyre, was in 2016 betrokken bij de inbraak die een 21-jarige man niet overleefde. Een tweede slachtoffer raakte gewond. Welke straf de rapper uiteindelijk krijgt opgelegd wordt later pas duidelijk, maar nu een jury hem schuldig heeft bevonden hangt hem een celstraf van minimaal vijf en maximaal 99 jaar boven het hoofd.

Tay-K gaf toe dat hij betrokken was bij de beroving, maar ontkende de moord. Volgens zijn advocaat kon de jonge rapper niet weten dat zijn handlanger het slachtoffer om zou brengen. De aanklager stelde echter dat Tay-K wist waar hij aan begon.

The Race

De rapper wordt van nog meer ernstige misdrijven verdacht. Hij zou in april 2017 een man hebben beroofd en vermoord in San Antonio, een maand later zou hij een 65-jarige man hebben beroofd in Arlington. Dat deed Tay-K terwijl hij onder toezicht stond na zijn arrestatie voor de inbraak en moord in Mansfield. Een elektronische enkelband knipte de rapper door.

Na de misdrijven in 2017 volgde een landelijke klopjacht op de voortvluchtige Tay-K. Daarover rapte hij in het nummer The Race, dat viral ging en na Tay-K's arrestatie in juni 2017 in de Billboard Hot 100 belandde.