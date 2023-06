ITV doet onderzoek naar presentator Phillip Schofield

Schofield gaf onlangs toe dat hij tijdens zijn huwelijk een affaire heeft gehad met een jongere mannelijke collega bij het tv-programma This Morning. De verhouding was de aanleiding voor het plotselinge vertrek bij ITV dat de 61-jarige presentator kort daarvoor had aangekondigd. Een advocaat zal nu namens zijn oude werkgever naar de relatie op de werkvloer kijken.

Volgens ITV is er eerder in 2020 al gesproken met de betrokkenen, maar werd door beide partijen destijds een relatie ontkend. Toen Schofield onlangs hierop terugkwam sprak hij zelf van iets dat „niet slim, maar ook niet illegaal” was. In een brief die in Britse media geciteerd wordt, stelt de directeur van ITV dat nu „de feiten vastgesteld” moeten worden.

„Bij deze werkzaamheden wordt ook gekeken naar de processen en beleidslijnen die hiermee te maken hebben en of we deze moeten wijzigen of versterken”, zou ook in die brief staan. „Dit werk zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd en we zullen graag de uitkomst delen.”