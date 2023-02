Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Johannes Vermeer-voorloper Jacobus Vrel in Mauritshuis

— Wat: expositie Jacobus Vrel — Waar: Mauritshuis — Wanneer: t/m 29 mei

Door Paola van de Velde

Vrouw wuift naar een kind achter het glas (uitsnede). Ⓒ Frits Lugt Collection

Jacobus Vrel deelt dezelfde initialen met Johannes Vermeer. En ook hun onderwerpen - verstilde interieurs met vrouwen aan geopende vensters - komen overeen. Niet vreemd, dat in vroeger tijden hun werk nogal eens met elkaar verward werd. Lang is gedacht dat Vrel mogelijk een navolger van de grote Delftse meester zou zijn geweest. Het Mauritshuis weet het na lang onderzoek echter zeker: de mysterieuze Vrel is juist een voorloper van Vermeer.