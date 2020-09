Vrouw Dr. Dre naar de rechter om rechten op zijn artiestennaam

Nicole beweert dat Andre Young, zoals de rapper en producer eigenlijk heet, kort na hun breuk in april de namen Dr. Dre en The Chronic stiekem in een ander bedrijf heeft gestopt. Dr. Dre zou door deze stap de enige eigenaar zijn van de titels, maar dat klopt volgens Nicole niet.

Het is oneerlijk van de rapper ’om de eigenaar van de trademarks en de waarde die ze hebben zonder Nicole te betalen of haar als gedeelde eigenaar te behouden’, is te lezen in de aanklacht. Ze eist een schadevergoeding van haar ex.

Nicole vroeg eerder deze zomer na 24 jaar een scheiding aan. Ze zou uit zijn op de helft van het vermogen van Dr. Dre, dat wordt geschat op meer dan 800 miljoen dollar. De rapper is het daar niet mee eens. Andre beweert dat de twee onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, maar Nicole stelt dat hij die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen heeft verscheurd. Ook wil Nicole een maandelijkse toelage van bijna 2 miljoen dollar.