Range Rover Akon gestolen tijdens tankbeurt

„Binnen een seconde kan je auto gestolen worden, daarom hameren we er ook altijd op om je sleutels niet in het contact te laten zitten als je tankt. Gelukkig is Akon zelf ongedeerd gebleven, maar vervelend is dit natuurlijk wel”, aldus een woordvoerder van de politie van Atlanta.

Het aantal autodiefstallen ligt hoog in Atlanta en de stad doet er alles aan om populaire ’crime’ plekken beter te beveiligen door nog meer camera’s te plaatsen. Akon, wiens eigenlijke naam Aliaume Damala Badara Akon Thiam is, zat zelf in de beginjaren 2000 4 jaar vast vanwege zijn rol binnen een groep mannen die luxe auto’s stalen.