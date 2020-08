Maarten van Rossem verbaasd dat mensen het zo lang met hem ’uithouden’

Dit staat overigens ook in het boek Stoorzender van Arjen Lubach. Hierin haalt de cabaretier een gesprek aan dat hij tien jaar terug had met Van Rossem en waarin het jurylid stelde dat zijn inschatting was ’dat de mensen het niet langer dan twee reeksen met mij zullen uithouden’.

Het twintigste seizoen wordt komend najaar opgenomen. Mogelijk zal Van Rossem in die reeks voor het eerst sinds 1962 zingende te zien zijn. Een groep fans is op de website www.Doneeractie.nl een crowdfunding begonnen om de norse historicus aan zijn belofte te houden dat hij voor 10.000 euro karaoke zal gaan doen in de uitzending.