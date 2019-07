Kelly Weekers was als model erg onzeker

Kelly dacht aanvankelijk dat haar onzekerheid werd veroorzaakt door de harde modellenwereld waarin ze continu werd beoordeeld op haar uiterlijk. „Toen ik nog modellenwerk deed zag ik vooral wat ik niet had. Niet de juiste maten, niet die juiste look, niet het juiste loopje, niet die boeking, alles niet, niet, niet”, somt de 29-jarige Kelly, die verloofd is met muziekproducent John Ewbank, op.

„Ik ben van nature vrij zelfverzekerd, maar merkte op dat je zelfvertrouwen al snel vervaagt wanneer je elke dag tegen jezelf vertelt wat je allemaal niet goed doet, niet goed kan, en wat anderen om je heen wél allemaal kunnen. Dan kan die wereld inderdaad hard zijn, en de mensen erin soms ronduit bot.”

Falen

Kelly probeerde een manier te vinden om daarmee om te gaan, maar die mislukte. „Ik had me bedacht dat iedereen me leuk en goed moest vinden. Ik zocht de oplossing voor mijn onzekerheid buiten mezelf, niet in mezelf. En laat dat nu precies het beste recept zijn om keihard te falen. Inmiddels ben ik veel zelfbewuster en weet ik waar ik goed in ben en waar ik helemaal niks van bak. En dat er altijd mensen zullen zijn die mij niet leuk, mooi of goed genoeg vinden. En het fijne is, ik vind dat inmiddels helemaal oké! Omdat ik weet dat het het belangrijkste is wat ík van mezelf vind, niet een ander.”

Voor haar volgers heeft ze dan ook een goed advies. „Of je nu gelukkiger of succesvoller wilt zijn, stop met denken dat iedereen in je zou moeten geloven. Dat hoeven ze helemaal niet. Het is jouw taak om in jezelf te geloven.”