Topdirigent Bernard Haitink (92) overleden

Zijn managementbureau noemt de in Amsterdam geboren maestro een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. „De erfenis van Bernard Haitink zullen zijn ongeëvenaarde interpretaties van de grote symfonische en opera-meesterwerken zijn.”

De dirigentenloopbaan van Haitink begon in de jaren vijftig met de dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij al snel chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Met het Concertgebouworkest in zijn geboorteplaats Amsterdam had Haitink een lange band. Hij was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent. Ook leidde hij diverse buitenlandse gezelschappen, als chef of gast.

In 2019 dirigeerde hij in het Zwitserse Luzern zijn laatste concert. Haitink, toen 90 jaar oud, liet eerder dat jaar via de Volkskrant weten zijn baton stilletjes weg te willen leggen. „Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren”, verklaarde de maestro toen.