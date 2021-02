The Weeknd laat maaltijden bij ziekenhuismedewerkers bezorgen

De zanger bestelde 150 maaltijden bij het restaurant Mama’s Southern Soul Food in Tampa, dat gerund wordt door zwarte eigenaren, en liet deze bezorgen bij een lokaal ziekenhuis. Dit meldt TMZ. The Weeknd wilde hiermee zijn waardering uiten voor al het werk dat het personeel doet, zeker in Florida waar de besmettingen met het coronavirus nog steeds hoog zijn.

De Super Bowl is Amerika’s grootste sport evenement en vindt dit jaar plaats op 7 februari. Vanwege het coronavirus zullen bepaalde zaken wel anders worden verricht dan normaal, maar The Weeknd kijkt uit naar zijn optreden en heeft zelfs 5 miljoen euro van zijn eigen vermogen besteed om er een gelikte show van te maken. „Iedereen is opgegroeid met de Super Bowl, dus om hier nu te mogen optreden is een droom die uitkomt. Ik ben vereerd en dankbaar om deze kans te krijgen.”

De Super Bowl is zondag vanaf 16.00uur live te volgen via de zender ESPN. Het evenement, waarbij de finale van de American footballcompetitie wordt gespeeld, is jaarlijks een van de populairste tv-evenementen in Amerika. Dit jaar gaan de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs de strijd met elkaar aan.

Voor The Weeknd stonden onder anderen Beyoncé, Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay, U2, Lady Gaga en Michael Jackson al eens op het podium tijdens de Super Bowl.